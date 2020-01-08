Законопроєкт про працю допускає виплату грошової компенсації працівникові

Урядовий законопроєкт “Про працю” передбачає, що строки попередження про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця можуть бути замінені грошовою компенсацією у розмірі, визначеному трудовим договором.

Про це йдеться у тексті законопроєкту “Про працю” (№2708), оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Так, законопроєкт передбачає, що роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником.

Про рішення розірвати трудовий договір роботодавець повинен письмово або зазначеними у трудовому договорі засобами електронного зв’язку повідомити працівника у строк: не менш ніж за 15 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців; не менш ніж за 30 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 6 місяців; не менш ніж за 60 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад п’ять років; не менше ніж за 90 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 10 років.

За домовленістю сторін зазначені строки попередження можуть бути замінені грошовою компенсацією у розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше середньоденного заробітку працівника за кожен робочий день зменшення строку такого повідомлення.

Також роботодавець має право без згоди працівника замінити строки попередження грошовою компенсацією у суму розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше подвійного середньоденного заробітку за кожен робочий день зменшення строку такого попередження.

Порядок розрахунку середньоденного заробітку визначається Кабінетом міністрів.

Законопроєкт також передбачає, що в разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, трудовий договір розривається роботодавцем в односторонньому порядку шляхом надання працівнику в спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення інформації про розірвання трудового договору.

Згідно з текстом законопроєкту, трудовий договір також може бути розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з порушенням працівником умов трудового договору понад два рази протягом 180 календарних днів. Перелік умов трудового договору, порушення яких є підставою для його припинення, визначається у трудовому договорі.

Водночас у законопроєкті зазначається, що невідповідність працівника займаній посаді, виконуваній роботі не вважається порушенням працівником умов трудового договору.

У разі ухвалення законопроєкт набуває чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 “Про працю” зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Він складається з 98 статей і 10 розділів.