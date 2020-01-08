Ощадбанк продає через OpenMarket завод з виготовлення паливних гранул

На електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) виставлено комплекс, завод з виготовлення паливних гранул із соломи потужністю 40 тис. тонн в рік та обладнання заводу в кількості 34 одиниці.

Про це повідомляється на сайті OpenMarket.

"Лот виставлений на торги в рамках добровільного продажу акціонерним товариством «Державний ощадний банк України». Завод продається з обладнанням виробництва фірми «AMANDUS KAHL» (Німеччина). Аукціон відбудеться - 16 січня 2020 року. Стартова ціна - 42 951 975 грн", - йдеться у повідомленні.

Завод з виготовлення паливних гранул знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., Вільшанський р-н., с. Добрянка, вул. Квіткова, 1а.

«Завод є привабливим активом для великих фермерських господарств. Враховуючи стан комплексу і достатні інвестиції у розвиток підприємства, він дуже швидко почне приносити прибуток власнику», - повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

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