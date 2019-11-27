СЕТАМ продав майна Ощадбанку майже на 421 мільйон

Державне підприємство «СЕТАМ» (Агентства з розшуку та менеджменту активів) на електронному майданчику OpenMarket продало 45 лотів ПАТ «Ощадбанк» на загальну суму 420 963 676 грн.

Інформація про це розміщена на сторінці торгів.

"Минуло понад три роки з моменту підписання договору про співпрацю між Ощадбанком та ДП «СЕТАМ». В рамках договору через електронний майданчик OpenMarket реалізовується заставлене майно боржників, набуте у власність Ощадбанку в рахунок погашення заборгованості. В результаті співпраці маємо 45 успішних лотів на загальну суму 420 963 676 грн. Конкурентні онлайн-аукціони допомогли додатково заробити для банку 30,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Серед найдорожчих реалізованих лотів від Ощадбанку: Логістичний центр «Арктика». Ціна продажу 195 010 000 грн. (аукціон); комплекс будівель та споруд у Харківській обл. Ціна продажу 104 000 000 грн.

«Продаючи майно, що знаходиться на балансі Ощадбанку ми досягли гарних показників. За роки співпраці з банком вдалося заробити майже півмільярда гривень, а найдорожчим лотом став логістичний центр «Арктика», що знаходиться в с. Софіївська Борщагівка. Сподіваємось, що наша співпраця буде такою продуктивною і надалі», - прокоментував гендиректор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

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OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.