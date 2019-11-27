СЕТАМ продав майна Ощадбанку майже на 421 мільйон
Інформація про це розміщена на сторінці торгів.
"Минуло понад три роки з моменту підписання договору про співпрацю між Ощадбанком та ДП «СЕТАМ». В рамках договору через електронний майданчик OpenMarket реалізовується заставлене майно боржників, набуте у власність Ощадбанку в рахунок погашення заборгованості. В результаті співпраці маємо 45 успішних лотів на загальну суму 420 963 676 грн. Конкурентні онлайн-аукціони допомогли додатково заробити для банку 30,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Серед найдорожчих реалізованих лотів від Ощадбанку: Логістичний центр «Арктика». Ціна продажу 195 010 000 грн. (аукціон); комплекс будівель та споруд у Харківській обл. Ціна продажу 104 000 000 грн.
«Продаючи майно, що знаходиться на балансі Ощадбанку ми досягли гарних показників. За роки співпраці з банком вдалося заробити майже півмільярда гривень, а найдорожчим лотом став логістичний центр «Арктика», що знаходиться в с. Софіївська Борщагівка. Сподіваємось, що наша співпраця буде такою продуктивною і надалі», - прокоментував гендиректор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.
OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.