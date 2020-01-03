Німецький уряд розповів про свою роль в українсько-російській газовій угоді

Уряд ФРН доклав разом з Єврокомісією чимало зусиль задля того, щоб Україна та Росія змогли 31 грудня 2019 року підписати новий 5-річний контракт на транзит газу через Україну, за день до закінчення терміну дії старого контракту.

На ролі Берліна наголошується в дописі на сайті МЗС ФРН.

«З продовженням транзиту газу через Україну стає особливо чіткою відданість Федерального уряду європейській енергетичній безпеці», - наголосили у МЗС.

У статті відзначається що тристоронні переговори щодо транзиту відбувалися за посередництва Європейської комісії та активній підтримці уряду ФРН, зокрема, канцлера Ангели Меркель, міністрів закордонних справ Гайко Мааса та економіки Петера Альтмаєра, які «завжди виступали за продовження транзиту газу через Україну».

Згадується й те, що у вересні 2019 року було призначено спеціальний представника Федерального уряду з питань транзиту газу Георга Граф Вальдерзеє, який зробив «вагомий внесок у забезпечення того, щоб обидві сторони (Україна та Росія) рухалися назустріч одна одній».

Наголос зроблено на тому, що важливою передумовою нового контракту, який вперше базується на європейському законодавстві, став анбандлінг. Це створює прозорість та конкуренцію на ринку на користь споживачів, йдеться у дописі.

Федеральний уряд, запевняють у МЗС, підтримує як альтернативне постачання газу, наприклад, американського скрапленого, так і «різноманітні транспортні маршрути, такі як Nord Stream 2».

З огляду на згаданий газогін німецькі дипломати в черговий раз висловили жаль з приводу введених США «екстериторіальних санкцій, які Німеччина та ЄС відкидають у принципі».

Нагадаємо, Німеччина активно лобіює завершення будівництва Nord Stream 2, але при цьому постійно повторює, що транзит російського газу через Україну має бути збережений.