Без коньяку, але з бриндзею: в Україні набув чинності закон про захист географічних брендів

Із 1 січня 2020 року набув чинності закон України "Про правову охорону географічних зазначень".

Про це нагадує проєкт Євросоюзу “Географічні зазначення в Україні” у Facebook.

“З 1 січня 2020 року набув чинності закон України "Про правову охорону географічних зазначень". Він є новою редакцією колишнього закону "Про охорону прав на зазначення походження товарів", гармонізованою із законодавством Європейського Союзу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ є рамковим, слідом за ним очікується ухвалення трьох секторальних законів, що регулюватимуть використання й охорону географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, а також для вин та спиртних напоїв.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень”.

Географічне зазначення є знаком, що наноситься на упакування продукту і засвідчує його високу якість, багаторічну традицію виробництва й особливий зв'язок з територією, де його виготовляють.

Існує багато продуктів, назви яких не дозволяється використовувати незареєстрованим виробникам. Так, за Угодою про асоціацію з ЄС, Україна до 2026 року має відмовитися від використання захищеного географічного зазначення “коньяк”, тож наразі для цього українського продукту шукають іншу назву. Також українським виробникам сиру фета з 2023 року доведеться відмовитися від цієї назви, адже вона є захищеним географічним зазначенням.

У 2019 році було визначено для реєстрації географічного зазначення перші 10 українських продуктів із захищеними назвами. Це: сир — захищена назва походження “Гуцульська овеча бриндзя”; кавун - захищена назва походження "Херсонський кавун"; черешня - захищена назва походження "Мелітопольська черешня"; мед - захищене географічне зазначення "Карпатський мед"; вино - захищена назва походження "Шабський"; вино - захищена назва походження "Ялпуг"; вино - захищене географічне зазначення "Закарпаття"; вино - захищене географічне зазначення "Білгород-Дністровський". Процедуру реєстрації здійснює проєкт Європейського Союзу "Географічні зазначення в Україні", який фінансується Європейським Союзом і реалізується впродовж 2017–2020 років.

У грудні 2019 року Міністерство розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України видало свідоцтво про реєстрацію права про використання зареєстрованого зазначення походження товару – сир “Гуцульська овеча бриндзя”.