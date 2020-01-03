Польський кредит для України: затвердили вісім проєктів на 68 мільйонів євро

З польського кредиту для України у розмірі 100 млн євро вже затверджено вісім проєктів на загальну суму 68 млн євро, які підуть на покращення інфраструктури на кордоні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“На даний момент затверджено вісім проєктів на загальну суму приблизно 68 млн євро. На сьогодні вже використано з нього майже 5 млн євро, тобто процес пішов”, - наголосив український дипломат.

Він сподівається, що в цьому році буде покращено наявну інфраструктуру на пункті пропуску “Краківець-Корчова”, зокрема, там буде розмежовано рух легкового і вантажного транспорту.

За його словами, зараз також обговорюється питання про створення пункту “Нижанковичі-Мальховіце” (Львівська область).

“Зараз триває робота із затвердження проєктно-кошторисної документації, на це в бюджеті на 2020 рік виділено кошти. Крім того, на цьому пункті пропуску йдеться про створення пішохідного переходу”, - наголосив Дещиця.

За його словами, потрібно зробити усе можливе, щоб кордон з’єднував, а не ділив український та польський народи.

Як повідомлялося, виділення 100 млн євро кредиту для України польський уряд затвердив ще в 2015 році.