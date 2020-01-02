Дозволи Польщі на перевезення: стало відомо, коли буде наступний раунд переговорів

Наступний раунд переговорів Києва з Варшавою щодо видачі Польщею дозволів на автомобільні вантажоперевезення для українських перевізників відбудеться в середині цього року.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“На останньому засіданні на рівні міністрів інфраструктури було домовлено, що аналіз використання дозволів буде проведено в середині цього року, коли буде зрозуміло – скільки дозволів і як використовуються”, - заявив Дещиця.

Він зауважив, що ці дозволи видаються на засадах взаємності. Відтак їх кількість може зрости за кількох умов: “якщо польські перевізники використовуватимуть таку ж кількість дозволів (а вони сьогодні використовують не 160, а близько 100 тисяч), якщо в Україні будуть цікаві та конкурентні замовлення для них, не буде черг на кордоні, від чого вони вже відвикли, подорожуючи по Європі, і кращою буде якість доріг”.

Як повідомлялося, у 2019 році Польща знизила до 160 тис. кількість дозволів для перевезень українських вантажів до Польщі або транзитом через Польщу. У 2018 році Польща видала Україні понад 200 тис. таких дозволів.

У вересні 2019 року Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українські автоперевізники вантажів уже майже вичерпали квоту дозволів на в'їзд у Польщу. Тоді він наголошував, що тих дозволів, які залишились, вистачить на декілька тижнів. Після цього відбулися переговори української та польської сторін.

1 листопада Мінінфраструктури України повідомило, що Польща надасть 5 тис. додаткових дозволів на 2019 рік та ще 10 тис. дозволів на 2020 рік, які можна буде використати ще 2019 року. Із 2 грудня Польща почала оформлювати дозволи українським вантажним автоперевізникам за узгодженою між урядами країн квотою.