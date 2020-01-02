Візит Моравецького в Україну сприятиме розвитку економічної співпраці з Польщею - посол

Торговельно-економічні відносини України і Польщі в 2019 році розвивалися динамічно, а їх додатковому розвитку сприятиме візит прем’єр-міністра РП Матеуша Моравецького в Україну.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“Що стосується розвитку торговельно-економічних відносин, у рамках українсько-польської співпраці товарообмін постійно зростає: в 2019 році він становив приблизно 7 млрд доларів, що на понад 10% більше, аніж у 2018 році. Однак нам бракує зростання обсягів польських інвестицій в Україну. Тут є простір для дій на найближчу перспективу. До певної міри, це безпосередньо пов’язано зі зростанням динаміки контактів на рівні уряду. Ми сподіваємося, що в 2020 році зростуть польські інвестиції в Україну, а зацікавленню польського бізнесу Україною сприятиме візит глави уряду Польщі в Україну”,- заявив Дещиця.

За словами посла, існує практика почерговості візитів глав урядів, а останнім був візит українського експрем’єра Володимира Гройсмана на Економічний форум до Криниці в 2016 році.

“Після цього візитів польських прем’єрів до України не було. Цю ситуацію потрібно виправляти”,- наголосив український дипломат.

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Дещиця висловив сподівання, що засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, яке, як правило, передує зустрічі прем’єрів обох країн, відбудеться якнайшвидше.

Водночас він зауважив, що ця комісія є громіздкою і складається з близько 10-ти підкомісій. Відтак, українська сторона пропонуватиме, щоб не чекати на проведення зустрічі усіх підкомісій, а зустрітися у рамках загальної комісії якомога швидше.

“Ми пропонуватимемо не чекати на проведення засідань усіх підкомісій, а провести зустріч у Варшаві чи Києві, аби опрацювати актуальний порядок денний двостороннього, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. Потім, у залежності від того, які напрямки потребують вирішення, можна буде проводити засідання цих підкомісій”,- констатував посол України в Польщі.