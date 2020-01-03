Через біопаливо у Європі з 1 січня подорожчав бензин

З нового року за заправку бака на 65 літрів бензином або дизельним пальним автовласники у Бельгії платитимуть у середньому на 2-2,5 євро більше, ніж торік.

До здорожчання практично всіх марок пального призвело збільшення домішок біопалива, повідомляє бельгійське видання Brussels Times.

Максимальна ціна 95-го бензину (E10) зросла на 3,8 євроцента і сягнула 1.51 євро за літр. Вартість 98-ї марки (E5) збільшилася на 6 центів - до 1,6 євро.

Дизельне пальне (B7) подорожчало на 2,9 цента - у середньому до 1,59 євро/л. Як зазначають бельгійські ЗМІ, це найвища ціна з листопада 2018 року.

За директивами Євросоюзу його члени зобов’язані довести частку біодомішок у бензині та дизельному пальному до 8,5% загального обсягу. У Бельгії цей показник уже сягнув 9,6%.

Як повідомляв Укрінформ, новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн представив амбітну «Зелену угоду» ЄС, яка передбачає перетворення Європи на екологічно нейтральний континент до 2050 року.

Цей документ, який дістав повну підтримку Європарламенту, передбачає комплекс заходів задля технологічного інноваційного розвитку та застосування ринкових важелів, спрямованих на зменшення шкідливих викидів в атмосферу - як у промисловості, так і в побутовому секторі. На переконання Єврокомісії, такі заходи є невідкладними з огляду на те, що ситуація в охороні довкілля вже зараз оцінюється як надзвичайна.