В Україні роздрібні продажі бензину впали на 6%

За січень-листопад 2019 року роздрібні продажі моторних бензинів в Україні зменшилися на 6,0%, дизельного палива — на 3,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За 11 місяців 2019 року в Україні через автозаправні станції (АЗС) було реалізовано моторних бензинів на 46,9 млрд грн, що на 6,0% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. У тому числі бензину А-92 було продано на 18,7 млрд грн (на 15,5% менше, ніж за аналогічний період 2018 року), бензину А-95 — на 27,1 млрд грн (на 1,1% більше). Дизельного палива за січень листопад 2019 року на АЗС було продано на 43,6 млрд грн (на 3,7% менше), скрапленого газу (пропану і бутану) — на 21,3 млрд грн (на 6,8% більше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Держстату, за 2018 рік АЗС України продали моторних бензинів на 54,0 млрд грн (на 1,2% більше, ніж у 2017 році), дизельного палива — на 49,2 млрд грн (на 22,4% більше), скрапленого газу (пропану і бутану) — на 21,8 млрд грн (на 29,1% більше).