Промислове виробництво в Україні скоротилося на 1,2% — Держстат

За січень-листопад 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

"У січні-листопаді 2019 року порівняно із січнем-листопадом 2018 року індекс промислової продукції становив 98,8%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у переробній промисловості за 11 місяців 2019 року виробництво скоротилося на 1,7%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів воно збільшилось на 0,8% порівняно із січнем-листопадом минулого року.

За вказаний період в Україні було видобуто 23,5 млн тонн кам’яного вугілля (на 0,2% менше, ніж за січень-листопад 2018 року), 1,57 млн тонн сирої нафти (на 6,2% більше), 658 тис. тонн газового конденсату (на 8,9% більше), 18,6 млрд кубометрів природного газу (на 0,6% менше), 147 млн тонн залізних руд (на 0,5% менше).

Також за 11 місяців поточного року було вироблено 1,61 млн кубометрів цегли керамічної (на 5,3% менше, ніж за січень-листопад 2018 року), 8,46 млн тонн цементу (на 1,3% менше), 18,4 млн тонн чавуну (на 1,3% менше), 8,7 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 2,0% більше).

Електроенергії за січень-листопад 2019 року було вироблено на 4,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року — 137,2 млрд кВт-годин.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року. Зокрема, у переробній промисловості виробництво в минулому році збільшилось на 0,2%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — на 2,1%.