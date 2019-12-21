Вантажооборот українського транспорту цьогоріч збільшився на 2,4% – Держстат

Вантажооборот транспортних підприємств України за січень-листопад 2019 року збільшився на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року — до 311 млрд тонно-кілометрів.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

"У січні-листопаді 2019 року вантажооборот підприємств транспорту становив 311,0 млрд ткм, або 102,4% від обсягу січня-листопада 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом всі вітчизняні підприємства транспорту за вказаний період перевезли 619,8 млн тонн вантажів, на 8,5% більше у порівнянні із січнем-вереснем 2018 року.

Вантажооборот залізничного транспорту за 11 місяців 2019 року становив 167,4 млрд ткм (на 1,8% менше, ніж за аналогічний період 2018 року): було перевезено 288,1 млн тонн вантажів (на 2,6% менше).

Вантажооборот автотранспорту за січень-листопад 2019 року сягнув майже 44,8 млрд ткм (на 15,5% більше): було перевезено 224,3 млн тонн вантажів (на 30,9% більше).

Вантажооборот водного транспорту за вказаний період становив 3,1 млрд ткм (на 0,7% менше, ніж за аналогічний період 2018 року): було перевезено 5,7 млн тонн вантажів (на 7,0% більше).

Вантажооборот авіаційного транспорту за 11 місяців 2019 року дорівнював 271,5 млн ткм (на 11,5% менше): було перевезено 0,1 млн тонн вантажів (на 6,9% менше).

Вантажооборот трубопровідного транспорту за січень-листопад 2019 року сягнув майже 95,4 млрд ткм (на 4,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року): було прокачано 101,6 млн тонн вантажів (на 3,2% більше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, вантажооборот українського транспорту за 2018 рік знизився на 3,4% — до 331,66 млрд тонно-кілометрів.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.