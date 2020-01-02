Україна зіткнеться з посиленням конкуренції на більшості товарних ринків - експерт

Україні в 2020 році доведеться захищати і розширювати зайняті українським зерном позиції на ринках Азії і Африки, а також конкурувати з російською соняшниковою олією на ринках Індії та Китаю.

Про це розповів в інтерв'ю генеральний директор УкрАгроКонсалт Сергій Феофілов.

"Рік буде не найпростішим. Цілком очікуваним є посилення конкуренції на багатьох ринках для українських товарів. Потрібно буде захищати і розширювати зайняті українським зерном позиції на ринках Азії і Африки, а також конкурувати з російською соняшниковою олією на ринках Індії та Китаю. Вирішення цих завдань спирається на стабільне зростання аграрного виробництва України", - сказав Феофілов.

Аналізуючи підсумки 2019 року, експерт в першу чергу відзначив зростання експортної виручки.

"Тільки за перші три квартали 2019 року експорт трьох основних зернових культур (пшениця, ячмінь, кукурудза) приніс в Україну валюту на суму 6,8 млрд дол., що на 43% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Україна торік збільшила відвантаження пшениці на ринки Азії та Африки, а також кукурудзи в Європу і Китай, встановила новий рекорд експорту соняшникової олії", - зазначив експерт.

При цьому фізичні обсяги експорту зростають набагато швидше, ніж валютна виручка.

"Потрібно враховувати, що з продукції агросектора основу експорту, як і раніше, становить зерно і сире масло... Україна по суті залишається величезним давальницьким цехом, оскільки сюди вливаються МТР, проводиться зернова і олійна сировина, яка потім переробляється в інших країнах, де і залишається основна маржа", - підкреслив аналітик.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна за неповних шість місяців (з 1 липня до 13 грудня 2019 року) експортувала 27,36 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 32,9% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.