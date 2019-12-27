Озиминою цьогоріч засіяли майже 9 мільйонів гектарів

Під урожай 2020 року українські аграрії засіяли озимими 8,95 млн га, на 0,1% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Загалом в Україні під урожай-2020 озимими культурами засіяно 8,95 млн га (на 0,1% більше, ніж під цьогорічний урожай); у тому числі, сільськогосподарськими підприємствами засіяно 7,22 млн га (на 0,3% більше), господарствами населення — 1,73 млн га (на 0,6% менше).

Зокрема, пшеницею засіяно 6,41 млн га (на 0,6% менше), ячменем — 1,05 (на 3,9% більше), житом — 134,6 тис. га (на 16,7% більше), ріпаком на зерно — 1,30 млн га (на 0,3% більше).

Серед регіонів України максимально збільшили площі під озиминою у порівнянні з минулим роком: Запорізька (на 7,7%, до 862,3 тис. га), Херсонська (на 5,7%, до 698,4 тис. га) та Житомирська (на 5,1%, до 220,1 тис. га) області.

Найсуттєвіше проти минулорічних показників зменшили посівні площі під озимими культурами в цьому році: Черкаська (на 11,2%, до 224,5 тис. га), Київська (на 9,4%, до 225,2 тис. га) та Чернівецька (на 9,1%, до 62,9 тис. га) області.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, під урожай 2019 року українські аграрії засіяли озимими майже 8,95 млн га, на 7,5% більше, ніж під урожай 2018 року.

Всі дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.