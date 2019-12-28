Сертифікація Оператора ГТС відкрила шлях до підписання транзитного договору

Єврокомісія підтвердила, що новостворений в Україні оператор газотранспортної системи відокремлений та працюватиме відповідно до законодавства ЄС.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.

"Це одна з найважливіших реформ у газовій сфері. За 4 місяці ми зробили те, що не вдалося за 3 роки. Тепер Оператор ГТС працюватиме за європейськими правилами. Це важливо для безперебійного транспортування газу до Європи через Україну, як це домовлено сторонами під час тристоронніх газових перемовин", - зазначив Гончарук.

Як наголошується, за останні 4 місяці в Україні обрано модель анбандлінгу, прийнято відповідний закон, подано документи на сертифікацію Оператора ГТС. 24 грудня, після схвального висновку Єврокомісії, сертифіковано Оператора ГТС України, що відкрило шлях до підписання договору на транспортування газу. Оператор ГТС починає працювати з 1 січня 2020 року.

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В уряді підкреслили, що Україна залишається надійним партнером у сфері транспортування газу до ЄС, а ефективна та безперебійна робота української газотранспортної системи важлива як для постачальників, так і споживачів з країн ЄС, оскільки забезпечить конкуренцію на європейських енергетичних ринках, що сприятиме зниженню ціни на газ для споживачів.

Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного співтовариства 17 грудня оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ "Оператор ГТС України" як оператора газотранспортної системи.

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З 1 січня 2020 року діяльність з транспортування газу буде відділена від структури НАК "Нафтогаз України". Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом в майбутніх транзитних контрактах.

Фото: Нафтогаз України