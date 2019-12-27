Британська нафтогазова компанія призупинила діяльність на Львівщині

Британська нафтогазова компанія Cadogan Petroleum призупинила діяльність на Бітлянській ліцензійній ділянці, що у Львівській області, у зв’язку із закінченням строку дії чинного спецдозволу.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба компанії.

"У серпні, підприємство «Юсенко Надра», що входить у групу компанії, подала заявку до Державної служби геології та надр України на отримання спецдозволу на геологічне вивчення за подальшим видобуванням на Бітлянській ліцензійній площі терміном на 20 років. Спецдозвіл завершився 23 грудня, компанія очікує на продовження ліцензії та відновлення робіт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом дії чинного спеціального дозволу компанія провела ґрунтовні роботи з геологічного вивчення та апробації запасів Бітлянської ділянки, що займає площу 390 кв. км.

Компанія має усі проміжні погодження, включно Державної комісії України щодо запасів корисних копалин, висновку ОВД від Міністерства екології, Меморандуму про співпрацю з місцевими радами та погодження видачі спецдозволу від Львівської обласної Ради.

Попередньо компанія підписала меморандуми про соціально-економічну співпрацю з селищами Турківського, Старосамбірського та Самбірського районів Львівської області на 6 мільйонів 530 тисяч гривень.

Читайте також: Держгеонадра оголосять новий конкурс щодо видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря

Як повідомляв Укрінформ, у грудні поточного року дочірнє підприємство британської незалежної нафтогазової компанії Cadogan Petroleum «Юсенко Надра» отримало спецдозвіл на видобування на Блажівському родовищі, що у Львівській області, терміном на 20 років. Наразі компанія очікує на продовження Бітлянського спецдозволу та відновлення робіт на ділянці.

Cadogan Petroleum – британська незалежна нафтогазова компанія, що котирується на Лондонській фондовій біржі та працює в Україні з 2006 року. Компанія займається проведенням геологічної розвідки та експлуатації ліцензійних ділянок в Україні. Поточна виробнича діяльність компаній групи Cadogan зосереджена на двох ділянках передкарпатського прогину, що розташовані у Львівській області.