На отримання грантів від Ukrainian Startup Fund надійшло 150 заявок

На отримання грантів від Ukrainian Startup Fund станом на 26 грудня було подано 150 заявок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Станом на 26 грудня 650 людей подали 150 заявок на отримання грантів від Ukrainian Startup Fund. Кожну заявку оцінює як мінімум двоє незалежних експертів з відповідною експертизою", - йдеться в повідомленні.

Наразі вже оцінено 32 стартапи, 4 з них отримали високі бали та будуть запрошені на Pitch Day 25 січня 2020 року.

Впродовж Pitch Day стартапи будуть коротко презентувати свої ідеї перед членами конкурсної комісії.

Оцінювати їх будуть за п’ятьма критеріями: команда, ринок, технологія, продукт, стратегія.

За результатами Pitch Day кращі стартапи зможуть отримати фінансування від Фонду.

Стартапи на стадії pre-seed зможуть презентувати свою ідею протягом 3 хв., стартапи на стадії seed – протягом 7 хв.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року урядом Володимира Гройсмана презентовано Український фонд стартапів. 2 грудня цього року Український фонд стартапів почав приймати заявки на отримання грантів.