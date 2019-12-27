Держгеокадастр відкрив оновлений Е-реєстр для землевпорядників

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру створила електронний реєстр для інженерів-землевпорядників.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

"В межах стратегії «Кадастр 2.0. Прозорість, доступність, інновації» створено електронний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників та надано їм можливість оновлювати, додавати та змінювати інформацію в реєстрі свій електронний кабінет. Це означає, що сертифікованим інженерам-землевпорядникам надається право додавати/змінювати інформацію в реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників завдяки електронному доступу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки електронному доступу інженер-землевпорядник в будь-який час зможе змінювати інформацію про місце роботи, членство в саморегулівній організації у сфері землеустрою, інформацію про місце провадження господарської діяльності.

"Ця функція доступна для суб’єктів, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та здійснили авторизацію в особистому електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису", - підкреслили у профільному відомстві.

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У Держгеокадастрі зауважили, що запровадження такого функціоналу значно зменшить контакт чиновників з інженерами-землевпорядниками, що гарантуватиме максимальну відкритість та спрощення даних бюрократичних процедур. Наголошується, що усі внесені інженерами-землевпорядниками зміни автоматично додаватимуться в реєстр.