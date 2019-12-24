Кабмін затвердив основні напрями у сфері зайнятості до 2022 року

В Кабінеті міністрів розробляють законопроєкт про підвищення зайнятості.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив на брифінгу 24 грудня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в Кабінеті міністрів ми затвердили основні напрями в сфері зайнятості до 2022 року і розробляємо законопроєкт про підвищення зайнятості", - сказав він.

За словами Милованова, в Україні все ще високий рівень безробіття. У середньому українець витрачає на пошуки роботи три з половиною місяці.

"Сьогодні в середньому людина шукає (роботу) три з половиною місяці. Ми хочемо скоротити цей термін до двох місяців. А рівень безробіття все ще високий", - сказав він.

Міністр зазначив, що в Україні спостерігається скорочення робочої сили, зокрема й через трудову міграцію. При цьому у країні низький рівень заробітної плати, а кваліфікація шукачів роботи не завжди влаштовує потенційних роботодавців.