Прямі поставки газу з РФ не передбачені пакетною домовленістю — Оржель

Прямі поставки газу з Росії до України не є частиною пакетної домовленості щодо транзиту газу через українську ГТС.

Про це заявив у суботу на брифінгу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, інформуючи про результати газових переговорів, які пройшли у Мінську 20 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прямі поставки - ми виключили цю позицію з пакетного рішення. Якщо вони потенційно і будуть здійснюватися, то на базі ціни європейського хабу. Це як принцип, але це не є елементом пакету", - сказав Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського газу по українській території в Європу закінчується 31 грудня 2019 року.

Водночас пряму закупівлю російського газу Україна припинила у листопаді 2015 року.