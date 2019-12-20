Маркарова пояснила, чому бюджет-2019 недоотримав доходи

Недовиконання дохідної частини бюджету сталось через менші надходження до митниці, більш міцний курс гривні та несплату частини чистого прибутку й дивідендів деякими компаніями.

Про це під час години запитань до уряду сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є ряд доходів, по яких у нас є недовиконання. В першу чергу - це ПДВ з увезених на територію України товарів, іншими словами - це доходи митниці. Це недовиконання є досить значним в цьому році. По-перше, це ряд рішень, які були прийняті після ухвалення бюджету на 2019 рік. Наприклад, у грудні 2018 року було внесено поправку, яка надала пільгу, що не була врахована в бюджеті на 2019 рік, це була пільга на ввезення обладнання на альтернативну енергетику. Така пільга нам коштувала 9 млрд недоотриманих грошей. Друга причина - це міцніший, ніж закладено, курс гривні до валют. Тому ті товари, які заходять як імпорт, з них сплачувалось набагато менше мито", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що падіння ціни на газ - це позитивний тренд, однак через більш низьку ціну були нижчі доходи від його розмитнення. Окрім цього, низка державних компаній ще не сплатила до бюджету частину чистого прибутку і дивідентів.

"Сумарно всі ці фактори вплинули на те, що були суттєві недовиконання по митних платежах", - сказала міністр.

Водночас вона додала, що є статті доходів, де є перевиконання планових надходжень.

"Це перевиконання податку на доходи фізосіб, перевиконання податку на доходи підприємств та деяких інших податкових надходженнях", - підсумувала міністр.

Як повідомляв Укрінформ, план надходжень до загального фонду держбюджету за 11 місяців 2019 року недовиконано на 5,3%. Навіть з урахуванням зменшення визначеного у розписі планового показника на 9,8 млрд грн недонадходження доходів загального фонду державного бюджету (за січень-листопад 2019 року - ред.) становили 51 млрд грн.