Ціни на нафту поблизу тримісячного максимуму

Ціни на нафту стабілізувалися поблизу тримісячного максимуму в п'ятницю і можуть продемонструвати тижневе зростання третій тиждень поспіль на тлі ослаблення напруження навколо торговельних відносин між США і КНР.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,05 (на 0,08%) - до $66,59 за барель. У четвер їхня ціна підвищилася на $0,37 (0,56%) та становила на закриття $66,54 за барель. Таким чином, Brent зросла шосту сесію поспіль.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,07 (0,11%) - до $61,11 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $0,29 (на 0,48%), завершивши день на позначці $61,22 за барель.

Прогрес у тривалій торговельній суперечці між Сполученими Штатами і Китаєм, двома найбільшими споживачами нафти у світі, підвищив очікування зростання попиту на енергоносії в наступному році. Напередодні Китай опублікував список нафтових і хімічних продуктів зі Сполучених Штатів, з яких будуть зняті імпортні мита. Це сталося через кілька днів після того, як дві найбільші економіки світу оголосили про узгодження проміжної торговельної угоди.

Раніше цього тижня JP Morgan і Goldman Sachs підвищили прогноз цін на нафту на 2020 рік на тлі скорочення обсягів видобутку на чолі з ОПЕК і поліпшення перспектив світової торгівлі.

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Крім того, зростанню цін сприяло зниження запасів нафти в США.

"Ціни на нафту продовжили показувати блискучі результати до кінця року, в тому числі за рахунок більш сприятливих даних про запаси, оприлюднених EIA", - сказав Стівен Іннес, ринковий стратег в AxiTrader.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 66,61 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,58 долара за барель, що на 4 центи вище за рівень закриття торгів ($66,54).