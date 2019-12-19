Рада ухвалила закон про видобуток бурштину

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 279 нардепів.

Законом врегульовано відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину, припинення незаконного видобування бурштину, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель.

Цим законодавчим актом запроваджується механізм резервування земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону чи конкурсу. Законом також запроваджується єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування строком на 5 років на ділянки до 10 га із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.

Згідно із Законом, початкова ціна продажу на аукціоні спеціального дозволу на видобуток бурштину складатиме двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один гектар землі.

Також закон встановлює кримінальну відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку корисних копалин, законність походження яких не підтверджується відповідними документами та за ухилення від рекультивації земель.

Зокрема, видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке не пройшло відповідно до закону обов'язкову сертифікацію, тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян і посадових осіб від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідні зміни внесено до Кодексу України про надра, Земельного та Кримінального кодексів, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», «Про угоди про розподіл продукції», «Про землеустрій», «Про митний тариф України», Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Гірничого закону України.