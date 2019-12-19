"Імпічмент Трампа" не впливає на бізнес між США та Україною – президент USUBC

Політична драма, пов'язана з імпічментом президента США й Україною, яка триває майже три місяці у Вашингтоні, практично не вплинула на ділові відносини двох країн.

Водночас найбільший вплив на спільний бізнес має успіх реформ в Україні та покращення інвестиційного клімату, заявив у коментарі Укрінформу президент Американсько-української ділової ради (USUBC) Морган Вільямс.

"Американські компанії, які зараз інвестують в Україну, розвиваються й далі. Вони сподіваються на реалізацію реформ в Україні, щоби в країні існував бізнес-інтерес", - зауважив американський бізнесмен у кулуарах річної конференції USUBC у Вашингтоні.

Він підкреслив, що корпорації, які вже працюють в Україні, достатньо добре розбираються в політичній ситуації. "Вони розуміють, яких складнощів можна очікувати, втім вони навчилися виживати і йти вперед у непростому політичному середовищі", - зауважив Вільямс.

Водночас, ті компанії, які наразі збираються інвестувати в Україну, зосереджують свою увагу більше на ситуації, яка склалася після президентських і парламентських виборів в українській економіці.

"Вони хочуть по-новому поглянути на Україну, і я думаю, що вони зайдуть туди. Вони шукають довгострокових інвестиційних можливостей, і це не стосується великою мірою політичної ситуації в Вашингтоні", - підкреслив бізнесмен.

Він зауважив, що нових інвесторів зі США цікавлять реформи в Україні й продовження програми МВФ. "Вони зацікавлені в тому, щоби нова влада була спрямована значним чином на розвиток бізнесу. Це - наші основні очікування", - підкреслив президент Американсько-української ділової ради.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США провела в середу історичні голосування щодо оголошення імпічменту главі Білого дому за двома статтями обвинувачень – у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу в розслідуванні цієї справи.Таким чином, втретє за історію Америки нижня палата прийняла рішення щодо імпічменту президента країни.

Голосування, яке відбувалося окремо за кожною зі статей, розділилося здебільшого за партійною ознакою. Звинувачення президента Трампа у зловживанні владою підтримали 230 демократів, проти виступили 197 республіканців. Під час голосування щодо перешкоджання президентом роботі Конгресу "за" висловилися 229 демократів, "проти" – 198 республіканців.