Білий дім - про імпічмент Трампа: це один із найганебніших епізодів в історії нації

День голосування за імпічмент президента Дональда Трампа "є кульмінацією одного з найбільш ганебних політичних епізодів у історії нашої нації".

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому, інформує власний кореспондент Укрінформу.

«Не отримавши жодного голосу від республіканців і не надавши жодних доказів протиправних дій, демократи через Палату представників протягнули незаконні статті про імпічмент президента. Демократи вирішили підійти до процесу з вузькопартійних позицій, незважаючи на те, що президент абсолютно нічого поганого не зробив», - йдеться у заяві.

За словами прессекретаря, «протягом фіктивного процесу імпічменту президентові було відмовлено в забезпеченні справедливого та належного порядку розгляду, відповідно до закону». Палата «відверто проігнорувала попередню практику і проводила розслідування таємно, за зачиненими дверима, аби головуючий Адам Шифф та його партійні прибічники могли вибірково робити інформаційні витіки для своїх партнерів зі ЗМІ для поширення вигадок».

Коли громадські слухання проходили в юридичному комітеті під головуванням Шиффа, демократи продовжували свої ігри й відхилили можливість перехресного допиту свідків чи виклику свідків та розгляду доказів від президента, наголошується в заяві

"Демократи втратили розуміння того, що потрібно цій країні - Конгрес, який працює для людей, - вважає прес-секретар. - Безмежна ворожість до президента Трампа підігріває їхнє бажання звести нанівець результати виборів 2016 року та вплинути на вибори 2020 року. Американський народ не обдурити цією ганебною поведінкою".

"Люди розуміють, що для звинувачення будь-якого американця у вчиненні неправомірних дій і, безумовно, для імпічменту законно обраного президента необхідні справедливість, належна процедура та вагомі докази", - йдеться далі в заяві.

За словами прессекретаря, президент переконаний, що Сенат відновить порядок, справедливість та належну правову процедуру, що були проігноровані в Палаті представників. "Він готовий до наступних кроків і впевнений, що його буде повністю виправдано. Президент Трамп невпинно працюватиме над реалізацією потреб та пріоритетів американського народу, як це й було від дня його вступу на цю посаду", - підкреслюється в заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США провела в середу історичні голосування щодо оголошення імпічменту главі Білого дому за двома статтями обвинувачень – у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу в розслідуванні цієї справи.Таким чином, втретє за історію Америки нижня палата прийняла рішення щодо імпічменту президента країни.

Голосування, яке відбувалося окремо за кожною зі статей, розділилося здебільшого за партійною ознакою. Звинувачення президента Трампа у зловживанні владою підтримали 230 демократів, проти виступили 197 республіканців. Під час голосування щодо перешкоджання президентом роботі Конгресу "за" висловилися 229 демократів, "проти" – 198 республіканців.

Далі процес розгляду імпічменту має перейти до Сенату. Очікується, що лідер республіканської більшості в Верхній палаті Мітч Макконнелл за кілька днів оголосить календар заходів у Сенаті. Для того, щоби імпічмент був затверджений офіційно, необхідна підтримка понад двох третин сенаторів США.