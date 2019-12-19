Трамп закликав своїх прихильників здавати гроші на вибори
Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
"Демократична партія вигадує брехні, аби оголосити мені імпічмент. Прочитайте стенограму – ідеальна телефонна розмова! Настав час відвойовувати позиції", - йдеться у дописі.
Сторінка містить посилання на форму у Facbook під назвою "Захисти президента Трампа".
"Нам потрібно, щоб ти був на його боці в цій війні щодо імпічменту, - ідеться нижче. - Жертвуй гроші зараз!".
Для внесення пропонуються варіанти: 35, 50, 100, 250, 500, 1000 і 2800 доларів.
"Перед голосуванням президент Трамп хоче зібрати величезну суму пожертв, аби мати ресурси для перемоги в цій війні щодо імпічменту, - пояснює сторінка. – Зберімо 2 млн доларів ще до сьогоднішнього голосування".
Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.