Конгресмен назвав Трампа "другом Путіна" через тиск на Україну

Конгресмен від Демократичної партії Пітер Дефазіо назвав президента США Дональда Трампа "другом" російського лідера Володимира Путіна через те, що глава Білого дому затримав оборонну допомогу для України, яка протистоїть агресії РФ.

Про це законодавець заявив під час дебатів у Палаті представників перед голосуванням за імпічмент глави Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Незліченні свідчення демонструють, що президент утримував затверджені Конгресом долари платників податків, щоб шантажувати молодого нового президента України, який перебуває під атакою з боку Росії", - наголосив законодавець.

Читайте також: Конгрес розпочав дебати щодо імпічменту Трампу

"До них (на українську землю – ред.) вторглася Росія, Володимир Путін – друг Трампа – і він (президент США – ред.) затримав цю допомогу (Україні – ред.), поки не з’явився звіт викривача. Тоді допомога була поновлена", - заявив конгресмен.

Законодавець підкреслив, що президент США "порушив свою присягу і зрадив конституцію" та американський народ.

"Він (Дональд Трамп – ред.) визнав, що домагався отримати підтримку від закордонного лідера через втручання в американські вибори та допомоги в його політичній кампанії з переобрання. Це є порушенням закону, порушенням конституції та зрадою американського народу, що вимагає імпічменту", - заявив член Палати представників.

Читайте також: Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу

Нагадаємо: у середу Палата представників має проголосувати за дві статті офіційних обвинувачень за результатами кількамісячного розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа.