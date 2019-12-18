Легалізація азартних ігор поставлена на паузу

Учора на засіданні Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики депутати прийняли рішення відправити на доопрацювання запропоновані всі 8 законопроектів щодо легалізації азартних ігор в Україні.

Про це повідомило видання РБК-Україна.

Законопроекти, у тому числі урядовий, були підготовлені депутатами з метою реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського для покращення економічної ситуації в Україні і залучення іноземних інвестицій. Днями голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія прогнозував, що законопроєкт "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" міг бути ухвалений у першому читанні 17 грудня.

УРЯД-РЕГУЛЯТОР ТА ЗАЛИ ПОЗА ГОТЕЛЯМИ

«Якщо нам, так би мовити, пощастить, то у вівторок проголосуємо в першому читанні", - зазначив Арахамія на брифінгу після засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляв кореспондент Укрінформу. Ймовірність голосування він оцінював у 80%. Та зауважень до внесених на розгляд законопроектів виявилось забагато, щоб дійти згоди під час засідання. Раніше різні експерти вказували на різні недоліки законопроектів, зокрема, урядового №2285 — мовляв, він обмежує можливості грального ринку.

Але жвава дискусія відбулась між авторами проектів №2285-1 від 05.11.2019 (народний депутат Марусяк О.Р. і який повинен був стати компромісним для всіх авторів) та №2285-3 від 06.11.2019 (народний депутат Дубинський О.А.). Під час обговорення Олександр Дубінський зауважив, що законопроекти дуже схожі між собою, але є принципові відмінності, які депутат вважає лобістськими. Так, в документі, запропонованому Олегом Марусяком Дубінський вбачає прихований 6-місячний перехідний період (після прийняття відповідного закону), що фактично дозволив би працювати за старими схемами ще довгий час, а також сумнівну норму щодо спеціальних ігрових зон, які могли б зʼявлятися за рішенням Кабміну. «Цим передаємо Кабміну регулювання грального бізнесу, - заявив Дубінський на засіданні Комітету. - Повністю давати можливість змінювати закон рішенням уряду не можна». Також депутат звернув увагу на нюанси, що дозволили б фактично відкривати казино та зали з гральними автоматами без привʼязки до готелів певної зірковості та з визначеним номерним фондом. Це, на його думку, дозволило б створювати гральні зали та казино в окремих залах, в той час як президент Зеленський наголошував, що гральному бізнесу місце лише в готелях.

Між авторами всіх законопроектів було знайдено компроміс у деяких питаннях, але певні норми до другого читання ще потребують доопрацювання, зауважив Олег Марусяк. Це стосується перехідного періоду, збалансованості цін між ліцензіями та податком на загальний гральний дохід по кожному виду діяльності окремо, - навів приклади автор альтернативного законопроекту. - Питання щодо кримінальної відповідальності операторів та правоохоронців за бездіяльність та інші».

У свою чергу, ряд народних депутатів, автори інших альтернативних законопроектів, висловили своє занепокоєння тим, що запропоновані на обговорення законопроекти як «компромісні» не врахували більшість зауважень і доповнень, що може не вирішити загальних проблем, пов’язаних з діяльністю ринку азартних ігор.

Компромісний варіант був би найоптимальнішим, погоджується народний депутат, Голова Комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха, автор законопроекту №2285-6 від 07.11.19, у якому, на думку експертів, передбачається найбільш сбалансований підхід до ринку азартних . «Але у мене склалося враження, що не всі члени Комітету ознайомилися з текстом доопрацьованих законопроектів, - розповів він Укрінформу. - А тому не були готові висловити підтримку документів чи незгоду — напевне, елементарно забракло часу». На думку народного депутата, члени Комітету очікували побачити в фінальній редакції варіант, що включав би пункти деяких альтернативних законопроектів і на нього багато хто погодився б. Але відмінностей між ними дійсно було чимало. «Схиляюся до думки, що в такій складній реформі як легалізація грального бізнесу було б правильно зібрати підписи переважної більшості авторів під якимось одним законопроектом чи хоча б отримати публічну підтримку однієї певної версії, - говорить Наталуха. - Бо справді вона неоднозначна з точки зору популярності». Незважаючи на всі озвучені членами Комітету зауваження, шанс на те, що Верховна Рада встигне до Нового року проголосувати законопроект у першому читанні, лишається, гадає пан Дмитро. «Якщо сьогодні на засіданні члени Комітету приймуть рішення підтримати будь-який законопроект, цілком можливо, побачимо його в залі в четвер-пʼятницю“, - повідомив він Укрінформу.

Всеукраїнський союз розвитку букмекерства вже висловив занепокоєння попереднім рішенням Комітету.

«Ми підтримуємо ініциативу державних діячів, які мають політичну волю та бажання на законодавчому рівні урегулювати гральний бізнес, - пояснив його представник Вадим Місюра. - Наявність 8 законопроектів щодо азартних ігор свідчить, що це питання важливе для суспільства та має багато різних думок та напрямів для розвитку». Але ситуація надто непевна: жоден законопроект не отримав підтримки народних депутатів та має багато питань і зі сторони майбутніх гравців ринку. «Вирішуючи легалізацію такої економічної сфери, майже ніхто не говорить якою буде податкова система гральної галузі, - звертає увагу Вадим Місюра. - Великі ліцензійні платежі, разом з податком на прибуток та податком на GGR, створюють навтаження на організаторів азартних ігор, при якому вони будуть змушені працювати в тіньовому секторі».

Відсутність єдиного підходу та думки до легалізації, боротьба різних політичних та бізнес-інтересів призводить до того, що ціла гральна галузь знаходиться в тіньовому секторі та приносить прибутки нелегальним організаторам азартних ігор, оминаючи при цьому Державний бюджет України, вважає спілка букмекерів. А отже, необхідно шукати компроміси між владою, представниками бізнесу та суспільством, знайти баланс, який влаштує всіх. «Було б добре, аби депутати вищезгаданих законопроектів зконцентрували свої зусилля та знайшли компроміс задля вирішення цієї проблеми, - висловлює позицію Вадим Місюра.

Повторне обговорення долі грального бізнесу відбудеться на Комітеті сьогодні о 14.30.