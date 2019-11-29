Гра не починається: процес легалізації грального бізнесу загальмувався

Закон про гральний бізнес не ухвалять, допоки за лаштунками Ради не домовляться всі зацікавлені

Урядовий законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу №2285 (“Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор”), якому пророкували швидке прийняття, – досі у невизначеності. Точніше, з 12 листопада він внесений до порядку денного, але вже очевидно, що депутати в президентський план не вкладуться.

Ще в серпні президент України Володимир Зеленський заявив про плани легалізувати в Україні азартні ігри. Він доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити відповідний законопроєкт, 17 жовтня Кабмін вніс документ на розгляд парламенту. Днями голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив думку, що парламент розглядатиме законопроєкти щодо грального бізнесу наступного пленарного тижня (3-6 грудня). "Сьогодні є, якщо не помиляюся, 7 законопроєктів, пов'язаних з гральним бізнесом, з його легалізацією. Вони зараз обробляються комітетом (профільним), опрацьовуються комітетом. І я сподіваюся, що на наступному пленарному тижні або цього року, принаймні, ми розпочнемо в першому читанні розглядати ці законопроєкти", – повідомив він.

Рішення профільного комітету щодо долі хоча б одного з цих законопроєктів на той момент, за словами спікера, не існувало. Розкладу пленарних засідань на наступний тиждень на сайті ВР ще не викладено. Та очевидно, що останній робочий для депутатів тиждень у 2019-му буде гарячим і гральному бізнесу доведеться почекати.

ЧИ Є РОСІЙСЬКИЙ СЛІД

Боротьба за легалізацію грального бізнесу в Україні цієї осені взяла високі темпи. Альтернативні законопроєкти сипалися в Раду один за одним, експерти охоче взялися давати їм оцінку. Чим далі в ліс, тим більше аналітики. До урядового законопроєкту й так було чимало зауважень, доопрацювати його рекомендували всебічно.

Олександр Чебаненко

Потім ЗМІ сконцентрувалися на нібито російських “вухах” бенефіціарів легалізації. Олександр Чебаненко, експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього, аналізуючи законопроєкт Кабміну, зауважував: у законопроєкті закладена можливість працювати букмекерам офшорних зон і операторам, пов’язаним із країною-агресором. "У даному випадку ми спостерігаємо прагнення влади піти на будь-які порушення, щоб задовольнити інтереси російських лобістів", – висловився економіст, експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук у коментарі виданню Depo.ua.

Борис Кушнірук

А потім на засіданні профільного комітету в Раді помітили російського підприємця Бориса Баума. Скандально відомий експерт у сфері грального бізнесу Баум, за даними "РБК-Україна", пов'язаний з впливовими російськими бізнесменами і його ж, за словами народного депутата Олега Марусяка, автора одного з законопроєктів, запросили у робочу групу. На питання журналістів — хто саме запросив, уповноважив Баума допомагати у розробці законопроєкту, той заявив: “Процес ініціювали діючі оператори ринку – Favorit Sport, Parimatch. Вони всі існують, у них є свій бізнес...”

Щоправда, згадані компанії зв’язок з російським лобістом заперечують. “Баум не має до нас жодного стосунку. Ми його заяву категорично заперечуємо”, – заявила Укрінформу директор з комунікацій Favorit Sport Катерина Машевська. Раніше компанія публічно відповіла на публікацію видання “Апостроф” щодо лобістського характеру законопроєктів, заперечуючи співпрацю з країною-агресором. “Власник компанії Андрій Матюха ще в 2014 році продав всі свої активи в Росії, також компанія припинила господарську діяльність в окупованих областях України та в АР Крим”, – пояснювала Машевська.

«Світове ім’я бренду та міжнародний імідж дають можливість деяким представникам робочої групи по опрацюванню законопроєктів оперувати нашим ім’ям в маніпулятивній формі. Ми неодноразово наголошували, що ми готові ділитися кращими практиками ведення бізнесу за міжнародними стандартами, адже маємо достатньо знань та міжнародного досвіду в цій сфері. Але ми ніколи не вдаємось і не застосовуємо методи лобіювання тих чи інших рішень. Тим більше, ми не маємо жодних представників або «амбасадорів» наших інтересів у владних структурах, – так коментує ситуацію міжнародний холдинг Parimatch. – Ми – глобальний гравець на світовому ринку, й у разі запиту, залишаємось готові допомогти залучити міжнародну мережу експертів задля формування цивілізованого і європейського ринку грального бізнесу в Україні».

Костянтин Матвієнко

ПРО ЩО ДОМОВЛЯТЬСЯ У РАДІ

Саме велика кількість законопроєктів впливає на терміни прийняття рішення. “Всі документи повинні пройти етапи розгляду у ВР”, – вважає Катерина Машевська. З одного боку, президенту потрібно оперативно знайти джерела доходу для бюджету, що тріщить по швах, зауважує політичний експерт Костянтин Матвієнко. “З іншого — є тиск крупних міжнародних гральних мереж, власників готелів, які б хотіли підвищити прибутковість в Україні за рахунок привабливості грального бізнесу, – говорить він. – А ще ж є підпільні гральні салони, у яких – власні інтереси, гральні салони, замасковані під лотерею”. Лобісти різних напрямків бізнесу між собою конкурують: одним вигідно розвивати його в готелях, іншим — на вулиці. “Тому легалізувати треба поетапно, починаючи з інвентаризації галузі, – вважає Матвієнко. – І передбачивши у держбюджеті кошти на служби, які будуть займатися поясненням гравцям психологічних, матеріальних і криміногенних загроз”.

Давид Арахамія

Як швидко вдасться домовитися зацікавленим сторонам – прогнозувати важко, визнає експерт. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія днями говорив, що закон зможуть ухвалити у першому читанні до кінця цього року. “Цікавився минулого тижня — знаю, що вони там між собою борюкалися. Пішла коса на камінь. Не хочу називати прізвища депутатів, які за цим стоять, натякну: це власники великих готелів”, – говорить Матвієнко. Так же складно передбачити, який законопроєкт зрештою буде схвалений Радою і чи стане у неї сил на це до вирішення питання з ринком землі. “Переможе найвпливовіший, – говорить політичний експерт. – Зроблю обережний прогноз: у ВР може фізично не вистачити часу”.

Дмитро Наталуха

Всі карти наразі – в руках профільного комітету, говорить народний депутат від партії “Слуга народу” Дмитро Наталуха, автор одного з 7 “азартних” законопроєктів. “Наша задача – визначити, який з проєктів закону стане базовим. Звісно, наполягаю на своєму, мені здається, він єдиний здатний прибрати незаконні гральні зали, – говорить він. – Але у колег теж є дуже конструктивні напрацювання – і варто зробити комбінацію всього позитивного”. Прийняття закону неминуче, вважає Наталуха, хоча є сторони, зацікавлені затягнути голосування і взагалі лишити все, як є. Зрештою, в бюджеті вже закладені надходження від легалізації азартних ігор і треба їх забезпечити. “Існує ймовірність, що якимось дивом проголосуємо все за грудень, але суто технічно це буде складно. Не виключено, що друге читання буде вже в січні, – розмірковує Дмитро Наталуха. – Будемо наполягати, щоб закон був прийнятий якомога швидше і припинилася ігрова вакханалія на вулицях українських міст”.

Тетяна Негода. Київ