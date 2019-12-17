На рахунках Фонду гарантування - понад 10 мільярдів

На 1 грудня 2019 року сума коштів, закумульованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становить 10,43 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, на 1 грудня 2019 року становила 10 432,6 млн грн. Надходження від регулярного збору до Фонду в січні-листопаді 2019 року становили 3 605,1 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Станом на 1 грудня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 74 банки. Також у фонді зазначають, що вкладники неплатоспроможних банків у листопаді цього року в межах гарантованого відшкодування отримали 33,2 млн грн.

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На 1 грудня 2019 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26 лютого 2012 року), сягнула 89,7 млрд грн.