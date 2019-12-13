Фонд гарантування завершив ліквідацію Єврогазбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Європейський газовий банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"11 грудня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ «Європейський газовий банк» (далі - АТ «Єврогазбанк») як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 листопада 2019 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "Єврогазбанк".

Національний банк України 17 листопада 2014 року вирішив відкликати ліцензію і ліквідувати АТ «Єврогазбанк».