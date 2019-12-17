Державний земельний кадастр готовий до відкриття ринку землі

Державний земельний кадастр повністю готовий до відкриття ринку земель, а всі державні сільгоспземлі будуть проінвентаризовані до 1 серпня 2020 року.

Про це заявив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик у ході відкритого пресмарафону в Укрінформі на тему: "Земельна реформа: якою вона буде".

"Можна побачити деяку різницю по районах, але Державний земельний кадастр повністю готовий до відкриття ринку земель", - сказав Башлик.

Він зазначив, що сьогодні земельний кадастр є сучасною телекомунікаційною системою, яка має наповненість 73 відсотки. У цьому контексті Башлик зауважив, що лише половина країн-членів ЄС мають наповненість кадастрів більше 80 відсотків.

Коментуючи закиди щодо необхідності проведення інвентаризації державних сільгоспземель, голова Держслужби поінформував, що лише в цьому році було проінвентаризовано 1 млн гектарів з них, а до 1 серпня 2020 року, відповідно до планів, вся державна сільгоспземля буде внесена в Державний земельний кадастр.

"Тобто буде проінвентаризовано все", - наголосив Башлик.

Він також підкреслив, що після відкриття ринку земель Держгеокадастр буде позбавлений функцї розпорядження землями.

"Наша принципова позиція, що громади мають розпоряджатися землями, землями не мають розпоряджатися з Києва", - наголосив Башлик.

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Окрім того, він акцентував, що Держгеокадастр також поступово відкриває свої рішення по реєстрації, по клопотаннях, по зняттю і пересенню родючого шару і запроваджує механізм громадського контролю.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року.

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Також законопроєкт визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис правок до другого читання законопроєкту.

Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалене лише після всеукраїнського референдуму.