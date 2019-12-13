Держбюджет-2020 опублікували в "Голосі України"

У газеті Верховної ради "Голос України" сьогодні, 13 грудня, опубліковано текст Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про це повідомляється на сайті видання.

Згідно з документом на 2020 рік, доходи Державного бюджету України передбачені у сумі 1095,58 млрд гривень, видатки - 1182 млрд грн.

Обсяг державного боргу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд грн. Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

У 2020 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року — 2027 грн, з 1 липня — 2118 грн, з 1 грудня — 2189 грн.

Прожитковий мінімум на дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року — 1779 грн, з 1 липня — 1859 грн, з 1 грудня — 1921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року — 2218 грн, з 1 липня — 2318 грн, з 1 грудня — 2395 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 листопада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (законопроєкт № 2000). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 2 грудня. Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік" 11 грудня.