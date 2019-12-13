Нафта дорожчає на позитиві щодо угоди США-КНР

Нафта подорожчала у п'ятницю на повідомленнях про те, що президент США Дональд Трамп погодився на першу фазу торгової угоди з Китаєм

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 64,6 за барель, що на $ 0,4 (0,62%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси подорожчали на $ 0,48 (0,75%), до $ 64,2 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,3 (0,51%) - до $ 59,48 за барель. До закриття ринку в п'ятницю ціна контракту склала $ 59,18 за барель, піднявшись на $ 0,42 (0,71%) у порівнянні з попередньою сесією.

За даними Bloomberg, Трамп схвалив так званий перший етап торгової угоди з Китаєм, що дозволить запобігти запровадженню 15 грудня нової хвилі американських мит на товари народного споживання з КНР загальним обсягом близько $ 160 млрд.

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Як повідомляє Politico, торговий представник США Роберт Лайтхайзер і китайський посол у Вашингтоні Цуй Тянькай можуть підписати перший етап торгової угоди вже сьогодні.

Напередодні The Wall Street Journal повідомляла, що американська сторона запропонувала Пекіну знизити вдвічі діючі мита на товари китайського експорту загальним обсягом близько $ 360 млрд на рік, а також скасувати новий раунд введення мит, запланований на 15 грудня.

Ступінь скорочення діючих мит буде ключовим фактором для оцінки потенційного збільшення попиту на нафту, зазначають експерти.

"Майбутня торгова угода, ймовірно, обмежить ослаблення попиту, проте, цього, можливо, буде недостатньо, щоб нівелювати надлишкові поставки нафти на світовий ринок на початку 2020 року", - відзначає аналітик AxiTrader Стівен Іннес.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 64,64 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,37 долара за барель, що на 17 центів вище за рівень закриття торгів ($ 64,20).