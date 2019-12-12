Нафта дорожчає після перегляду ОПЕК прогнозу дефіциту

Ціни на нафту зросли в четвер після того, як настрої ринку покращилися на тлі прогнозу ОПЕК про дефіцит пропозиції в наступному році, що переважив дані про несподіване збільшення запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $64,01 за барель, що на $0,29 (0,46%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ф'ючерси подешевшали на $0,62 (0,96%), до $63,72 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,12 (0,20%) - до $58,88 за барель. До закриття ринку в середу ціна контракту склала $58,76 за барель, знизившись на $0,48 (0,81%) у порівнянні з попередньою сесією.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) повідомила в середу, що очікує невеликий дефіцит на ринку нафти в наступному році, що вказує на більшу рівновагу, ніж передбачалося раніше - навіть до набрання чинності нової угоди про обмеження видобутку.

Переглянутий прогноз ОПЕК говорить про подальший відхід від прогнозу про перенасичення ринку у 2020 році, оскільки зростання видобутку в США починає сповільнюватися.

В ході попередніх торгів ціни на нафту знизилися після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси сирої нафти у країні зросли за підсумками минулого тижня на 822 тис. бар. при прогнозному скорочення на 2,76 млн бар. При цьому запаси бензину збільшилися на 5,4 млн бар. при прогнозному зростанні на 2,5 млн бар. - це найбільше тижневе зростання з січня. Запаси дистилятів зросли на 4,1 млн бар. проти очікуваного зростання на 1,6 млн бар.

Нафтовий ринок слабо відреагував на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) зберегти процентну ставку по федеральних кредитних коштах (federal funds rate) в діапазоні від 1,5% до 1,75% річних за підсумками засідання, що пройшло 10-11 грудня.

Тим часом учасники ринку продовжують стежити за ходом торгових переговорів Вашингтона і Пекіна з урахуванням наближення дати вступу в силу нового раунду мит на китайські товари у Штатах. За повідомленнями ЗМІ, Пекін розраховує на відстрочку Вашингтоном введення мит на товари китайського експорту, запланованого на 15 грудня.

Економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу, однак, не підтвердив цю інформацію, заявивши, що можливість вступу в силу мит "залишається на порядку денному".

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 64,00 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,83 долара за барель, що на 11 центів вище за рівень закриття торгів ($63,72).