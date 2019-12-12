Держгеокадастр оголосив конкурс на керівні посади у терорганах

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголосила конкурс на вакансії керівників територіальних органів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголосила конкурс на зайняття вакантних посад керівників територіальних органів”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, конкурс оголошено на посади начальників головних управлінь Держгеокадастру у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській областях.

Подати документи на вакантні посади можна до 2 січня 2020 року та ознайомитися з умовами конкурсу - на сайті відомства.