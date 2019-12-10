Усі філії Держгеокадастру перевіряють - регіональне керівництво відсторонили
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.
“Наказ про затвердження підписано і надано кадастру. Фінансування відкрито. Всі території, які подали платіжні доручення до казначейства, зможуть отримати заробітну плату чи вже отримали”, - написав Милованов.
Він зазначив, що проблема з невиплатою заробітної плати у Держгеокадастрі не є системною і залежить від виконавців на місцях.
“Як ви знаєте, керівництво Геокадастру на регіональному рівні - в процесі відсторонення, і відбувається перевірка дій всіх філій Геокадастру. Кадастр виплатив аванс тільки апарату, а на територіях не вистачало залишків коштів. Тому території не змогли дати аванс”, - пояснив міністр.
Як повідомлялося, раніше Милованов спростував причетність Мінекономіки до затримок зарплат у Держгеокадастрі. За словами Милованова, з 19 листопада до 5 грудня 2019 року паспорт Держгеокадастру перебував на погодженні у Мінфіні. Після проходження паспорту платежі мали переходити з рахунків колишнього МінАПК до Мінекономіки.
9 грудня у Держгеокадастрі розпочалася комплексна перевірка роботи територіальних осередків та м. Києва. Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик на виконання доручення уряду наказав відсторонити від виконання посадових обов’язків керівників та заступників керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві з метою комплексної перевірки роботи органу.