Усі філії Держгеокадастру перевіряють - регіональне керівництво відсторонили

Відомчий наказ щодо виплати заробітної плати працівникам Держгеокадастру підписано, фінансування зарплат відкрито.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

“Наказ про затвердження підписано і надано кадастру. Фінансування відкрито. Всі території, які подали платіжні доручення до казначейства, зможуть отримати заробітну плату чи вже отримали”, - написав Милованов.

Він зазначив, що проблема з невиплатою заробітної плати у Держгеокадастрі не є системною і залежить від виконавців на місцях.

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“Як ви знаєте, керівництво Геокадастру на регіональному рівні - в процесі відсторонення, і відбувається перевірка дій всіх філій Геокадастру. Кадастр виплатив аванс тільки апарату, а на територіях не вистачало залишків коштів. Тому території не змогли дати аванс”, - пояснив міністр.

Як повідомлялося, раніше Милованов спростував причетність Мінекономіки до затримок зарплат у Держгеокадастрі. За словами Милованова, з 19 листопада до 5 грудня 2019 року паспорт Держгеокадастру перебував на погодженні у Мінфіні. Після проходження паспорту платежі мали переходити з рахунків колишнього МінАПК до Мінекономіки.

9 грудня у Держгеокадастрі розпочалася комплексна перевірка роботи територіальних осередків та м. Києва. Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик на виконання доручення уряду наказав відсторонити від виконання посадових обов’язків керівників та заступників керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві з метою комплексної перевірки роботи органу.