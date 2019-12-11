В Україну поновили імпорт російського дизпального
Про це повідомляється на сайті Wexler Group.
"У грудні компанії групи розпочали реалізацію дизельного палива, що імпортується по нафтопродуктопроводу “Прикарпатзахідтранс”. Перші партії дизельного пального вже розмитнено і відвантажуються споживачам у Новограді-Волинському та Смизі", - йдеться у повідомленні.
Інших деталей у компанії не подали. Однак, як інформувало спеціалізоване видання enkorr із посиланням на трейдерів, грудневий обсяг поставок нафтопродуктопроводом “Прикарпатзахідтранс” становитиме від 20 до 30 тис. тонн.
Як повідомлялось, Wexler Group є найбільшим імпортером російського дизпалива нафтопродуктопроводом "Прикарпатзахідтранс"; на українські компанії цієї групи у першому півріччі 2019 року припадало 35% всього трубопроводного імпорту дизпалива. Крім Wexler, цим трубопроводом поставляють нафтопродукти компанії ОККО, WOG, Glusco, "Альянс Енерго Трейд".
Wexler Group повідомила клієнтів та партнерів про припинення із 1 серпня 2019 року поставок дизельного палива походженням із РФ трубопровідним транспортом через встановлення в Україні спецмита.
Із серпня мито було встановлене в розмірі 3%, а з жовтня воно зросло до 4%.
Після зупинки роботи нафтопродуктопроводу частка російського ДТ на українському ринку скоротилася до 15%, однак у жовтні повернулася на рівень 32% за рахунок збільшення поставок з трубопровідного терміналу в Гомелі та зростання поставок залізницею.
«Прикарпатзахідтранс» експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу «Самара–Західний напрямок» завдовжки біля 1,1 тис. км, призначену для прокачування дизпального з Росії та Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту до європейських країн, зокрема Угорщини.
Фото: wexlerglobal.com