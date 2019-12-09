Польська PGNiG й українська ERU спільно видобуватимуть газ на Львівщині

Польська нафтогазова компанія PGNiG і приватна українсько-американська компанія Energy Resources of Ukraine (ERU), яка діє в Україні, домовилися про співпрацю щодо пошуку та видобутку газу у Львівській області, поблизу кордону з Польщею.

Про підписання спільної угоди повідомили в понеділок під час спільної прес-конференції у Варшаві голова PGNiG Пьотр Возняк і керуючий партнер ERU Дейл Перрі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Підписана сьогодні угода дозволить нам здійснювати пошук і видобуток природного газу на дуже перспективній території", - заявив голова PGNiG Пьотр Возняк.

Він висловив сподівання на плідну співпрацю з ERU в експертній сфері щодо отримання відповідних концесій і подальших робіт в Україні.

Як зазначив голова PGNiG, до ведення буріння польська компанія у Львівській області буде готовою упродовж найближчих місяців після отримання усіх необхідних дозволів, а перші позитивні результати планує отримати за два наступні роки.

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Спершу PGNiG планує здійснити геофізичні дослідження і виконати перше буріння на глибину 2,5 тис. метрів. Це дасть можливість спланувати подальші роботи.

Возняк повідомив, що видобутий газ можна буде використати у двох напрямках: продавати його в Україні, або експортувати з України до Польщі.

Як зазначив голова PGNiG, поклади газу у Львівській області є продовженням польського газового родовища "Перемишль", яке вже експлуатується 60 років. Його запаси оцінюються в 74 млрд кубометрів, з яких вже видобуто 65 млрд кубометрів. Щороку з родовища "Перемишль" PGNiG видобувається 0,5 млрд кубометрів газу. Водночас, польська компанія прогнозує, що повторне поглиблене вивчення газового родовища "Перемишль" дасть можливість підтвердити наявність на території країни ще 20 млрд кубометрів газу.

ERU є приватною українсько-американською компанією, яка спеціалізується в реалізації проектів в українській енергетиці. Влітку 2016 року ERU спільно з PGNiG розпочала поставки газу в Україну. В серпні 2019 року PGNiG закупив у США для потреб ERU скраплений газ, який в листопаді був доставлений в Україну.