Зеленський підписав закон про звільнення Укртрансгазу від деяких податкових зобов'язань

Зеленський підписав закон про звільнення Укртрансгазу від деяких податкових зобов'язань

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення АТ "Укртрансгаз" від деяких податкових зобов'язань у ході анбандлінгу.

Про це свідчать дані з картки законопроєкту "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої" (№2359-1) на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" зазначається, що 9 грудня закон повернуто з підписом від Президента.

Як повідомляв Укрінформ, закон було ухвалено Верховною Радою 3 грудня.

Згідно з документом, до 1 січня 2021 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи, 100% корпоративних прав у статутному капіталі якої безпосередньо або опосередковано належать державі, або на баланс органу державної влади майна (основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів), що перебуває у державній власності у складі магістральних газопроводів та всіх об’єктів і споруд, пов’язаних з ними єдиним технологічним процесом, і використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи.

Також, згідно з законом, до 1 січня 2021 року, не вважаються постачанням товарів (послуг) операції з надання та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами.

До 1 січня 2022 року за операціями з постачання майна юридичної особи, яке не перебуває у державній чи комунальній власності і використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи, дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту визначається за касовим методом.

Читайте також: Коболєв “розписав” кілька сценаріїв розвитку ситуації з транзитом газу

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року діяльність із транспортування газу буде виокремлена зі структури НАК "Нафтогаз України": Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).

Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.

Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від його видобутку і постачання. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-