Втрати економіки України від агресії РФ становлять до $150 мільярдів - Милованов

Прямі втрати економіки України від російської агресії у 2014-2015 роках склали близько 20% ВВП, загальні втрати становлять до 150 млрд дол. США.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Прямі втрати у 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку близько 100 млрд). А оцінка залишкової вартості об’єктів нерухомого державного майна на непідконтрольних територіях (Крим+Донбас) складає близько 85 млрд грн”, - написав Милованов.

Він зазначив, що на території АР Крим та м.Севастополя зареєстровано 57,7 тисячі об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд грн. На території Донецької області - майже 120 тис. таких об’єктів, із залишковою вартістю 33 млрд грн, а на території Луганської області - майже 70 тис. об’єктів залишковою вартістю 23 млрд грн.

Міністр нагадав, що за оцінками Фонду державного майна близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях.