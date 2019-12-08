Україна забезпечена на зиму і газом, і вугіллям — Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна забезпечена і газом, і вугіллям, щоб спокійно пройти цю зиму.

Про це Гончарук сказав в ефірі ТСН.Тиждень, повідомляє 24 канал.

"Україна забезпечена і газом, і вугіллям, і всіма необхідними ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму. Взагалі про цю зиму не йдеться. Ми заздалегідь потурбувалися про те, щоб Україні нічого в енергетичному плані не загрожувало найближчим часом", - наголосив прем'єр.

За його словами, потрібен довгостроковий контракт на 10 років на транзит російського газу до Європи "з достатніми обсягами газу, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі".

Прем'єр нагололосив, що цей контракт має і політичний, і безпековий компонент.

Водночас, Гончарук зауважив: позиція Європи щодо транзиту збігається з позицією України, і це є вагомим аргументом у переговорах із "Газпромом".

Однак цих аргументів може не вистачити, додав прем’єр, річ у тім, що Росія насамперед керується не економічними, а політичними чинниками.