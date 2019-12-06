Україна вдвічі збільшила експорт яблук до Індії

Україна в 2019 році здійснила постачання до Індії 325 тонн яблук, що майже вдвічі більше, ніж постачалося раніше.

Про це повідомляють аналітики Еast-fruit.

"У 2019 році, згідно з офіційними даними статистики Індії, Україна здійснила постачання до цієї країни 325 тонн яблук, що приблизно відповідає 18 морським контейнерам. Це, безсумнівно, перевищує встановлені раніше обсяги пробних поставок у розмірі 8-9 контейнерів, проте не зовсім зрозуміло, як це стало можливим", - йдеться у повідомленні.

За словами директора з розвитку української плодоовочевої асоціації Катерини Звєрєвої, кількість запитів на поставки яблук з України до Індії залишається дуже високою. Разом з тим, оскільки в 2019 році врожай яблук в Україні стрімко зменшився, а внутрішні ціни зросли, експортні відвантаження наразі залишаються мінімальними, цілком можливо, що експортний потенціал не зможе бути в цьому сезоні реалізований повністю. Проте експерти ринку очікують, що експорт яблук до Індії активізується вже в січні-лютому.

"У січні, лютому і березні в Індії чимало свят, і споживання зростає. Крім того, в цей період запаси місцевої продукції виснажуються, й Індія нарощує експорт. Ще один чинник - індусам до смаку солодке яблуко, а яблуко, яке зберігалося кілька місяців, стає солодшим. Саме тому поставки українського яблука в Індію в цей період можуть бути дуже актуальними", - наголосив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак.

Він розповів, що основний обсяг яблука імпортується до Індії саме в лютому-травні, а з червня імпорт починає зменшуватися.

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"Однак в Україні дуже небагато такого яблука, яке потрібне для споживачів цієї країни: яблуко має бути середнього або дрібного калібру, переважно червоного кольору, причому, чим вища забарвленість, тим краще і, найголовніше, яблуко має витримати 60 днів транспортування без втрати якості і пружності, адже яблуко продаватимуть переважно в ятках і базарах за дуже високої температури повітря. Тому я не думаю, що Україна зможе постачати більше 5-7 тис. тонн яблука до Індії за сезон у найближчі пару років", - сказав аналітик.

Експерти Еast-fruit повідомили, що, за їхньою інформацією, сьогодні було отримано офіційну відповідь компетентного органу Індії про успішне закінчення пробного терміну поставок українського яблука до цієї країни. Відповідно, найближчим часом обидва компетентні органи повинні оприлюднити детальну інформацію про те, з якого числа можна буде починати експортні відвантаження яблука.