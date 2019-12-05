Рада ратифікувала угоду з ЄС про збільшення квот на експорт м’яса птиці

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом щодо збільшення квот на експорт м’яса птиці.

За відповідний законопроєкт №0009 "Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м’яса птиці та переробленого м’яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" проголосували 338 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук під час презентації законопроєкту про ратифікацію угоди зазначив, що експорт м’яса птиці є одним із важливих напрямків експорту української сільськогосподарської продукції до ЄС.

"Фактично, це перший продукт тваринного походження, який вийшов на європейські ринки і з першого року поставок засвідчив свою готовність конкурувати з продукцією інших держав", - сказав Ніколайчук. Він додав, що Україна на сьогодні посідає третє місце серед основних експортерів м’яса птиці до ЄС, поступаючись лише Таїланду та Бразилії.

Урядовець наголосив, що за результатами 2018 року Україна експортувала до ЄС понад 51 тис. тонн м’яса птиці та продуктів переробки, що становить 7,6% від загального імпорту м’яса птиці Євросоюзом. У рамках тарифної квоти м’яса птиці та напівфабрикатів із м’яса птиці без сплати мита ввозиться лише 17 600 тонн, за решту українські експортери сплачують в’їздне мито. Ратифікована сьогодні угода передбачає збільшення обсягу безмитного експорту м’яса птиці до держав-членів ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада 2019 року Європарламент ратифікував угоду між ЄС і Україною про внесення змін до економічної частини Угоди про асоціацію між сторонами щодо збільшення безмитної квоти на експорт українського м'яса птиці (курятини) до країн-членів Євросоюзу.

Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року у 2,5 раза – до 70 тис. тонн на рік – безмитних квот експорту української курятини та переробленого м'яса курки. Нині у рамках дії поглибленої і всеосяжної ЗВТ Україна-ЄС річна безмитна тарифна квота на експорт української курятини за двома підпозиціями "0207 13 70" та "0207 14 70" становить близько 20 тис. тонн.

30 липня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України і Євросоюз за результатами проведених з початку 2019 року переговорів підписали угоду про збільшення квот для українських експортерів м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію Україна-ЄС. У свою чергу, ЄС розглядає досягнуті домовленості як уникнення ризику безлімітного та безмитного постачання на європейський ринок курятини з України та продуктів її переробки.