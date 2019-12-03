Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту

Законом вносяться зміни, які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року.

Також передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.

Закон впроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.

Передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.