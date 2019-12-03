Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту
Укрінформ
Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державне регулювання виробництва спирту.
За ухвалення закону “Про внесення змін до закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” щодо лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового” проголосували 284 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Законом вносяться зміни, які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року.
Також передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.
Закон впроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.
Передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.