У 2024 році держборг не має перевищувати 40% ВВП — Маркарова

У 2024 році держборг не має перевищувати 40% ВВП — Маркарова

Укрінформ
Граничний розмір державного боргу України відносно ВВП потрібно кардинально зменшити — з 50% у 2019 році до 40% у 2024 році.

Про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже чітко для себе визначили, що граничний обсяг державного боргу відносно ВВП повинен бути зменшений кардинально. У 2018 році це 52,3%, у 2019 році — 50%, у 2020 році — 45,3%. І в 2024 році він повинен скласти не більше 40%", - сказала Маркарова.

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Вона зазначила, що у 2019 році поставлені цілі з управління боргом були досягнуті.

Маркарова також наголосила, що програма співпраці з Міжнародним валютним фондом виконується, "а коли ми з неї випустимося і нам не потрібна буде підтримка МВФ, тоді основою для інвесторів стануть виключно наші довгострокові трирічні бюджети, і ми побачимо, що це відобразиться у рейтингу (України - ред.)".

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Як повідомляв Укрінформ, державний та гарантований борг України станом на 31 жовтня 2019 року становив 2045,4 млрд грн, або 81,8 млн дол. США. Частка внутрішнього боргу становить 40,6%, зовнішнього боргу — 59,4%.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service 25 листопада 2019 року поліпшило прогноз рейтингу України зі "стабільного" на "позитивний", сам рейтинг підтверджено на рівні Caa1.

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