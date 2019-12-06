Мінфін збільшив терміни погашення боргів України - внутрішнього та зовнішнього

Наразі термін погашення державного і гаратованого державою боргу України становить 8,9 року.

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ми розробляли стратегію по боргу, ми зробили діагностику, що ж не так із нашим боргом. Причина проблем номер один була величина нашого боргу. Ми побачили, що наш борг зависокий для такої економіки, як наша. Тому зрозуміло, що його треба було зменшувати”, - сказала Маркарова.

За її словами, друга проблема - зовнішній компонент. Порівняно з більш успішними країнами, зовнішній борг України є набагато вищим за внутрішній борг. У той час, як більшість країн, які практикують стійкість державного боргу, покладаються на внутрішні джерела і на розміщення внутрішнього боргу.

“Причина номер три - це валютна вразливість нашого боргу. 60% нашого боргу станом на кінець 2018 року було в валюті. Саме тому, як тільки у нас трапляється девальвація, наш борг стає непосильним для нашого бюджету”, - наголосила міністр.

Маркарова представила інфографіку, згідно з якою наразі державний та гарантований державою борг України на 22% складається із коштів міжнародних фінансових організацій. 33% у загальній структурі держборгу становить внутрішній борг у гривнях, 8% - внутрішній борг у валюті, 33% - єврооблігації, 3% - інший зовнішній борг.

Унаслідок перегляду умов ОВДП та здійснення активної операції з викупу ОЗДП із погашенням у 2019-2020 роках, середній строк до погашення державного внутрішнього боргу було подовжено до 10 років, державного зовнішнього боргу — до 8,1 року. Наразі термін погашення державного і гаратованого державою боргу України становить лише 8,9 року.