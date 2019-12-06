Україна зменшила державний та гарантований борг - Маркарова

Україна зменшила свій державний та гарантований борг до менш ніж 60% від ВВП і наступного року сподівається зменшити його до менш ніж 50%.

Про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зменшили борг (державний та гарантований борг України - ред.) уже в цьому році до менше ніж 60% (ВВП — ред.) і сподіваємося, що в наступному році - в наших планах - зменшити його до цифри, яка буде менше ніж 50%”, - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що будь-яка країна запозичує для того, щоб вирішувати свої проблеми розвитку, або покривати дефіцит бюджету.

“На державний та гарантований борг України впливали різні фактори, в тому числі й останні валютні коливання післякризові в 2013-14-15 роках призвели до того, що в один момент наш борг складав 80% ВВП. Це, звичайно, велика була проблема, яка на сьогоднішній день на шляху стабільного вирішення”, - наголосила Маркарова.

Як видно з інфографіки, представленої під час виступу міністра, державний та гарантований борг України станом на 31 жовтня 2019 року становив 2045,4 млрд грн, або 81,8 млрд дол. США. Частка внутрішнього боргу становить 40,6%. Зовнішній борг — 59,4%.