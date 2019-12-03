Зарплатні борги в Україні перевищили 3,4 мільярда

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у жовтні 2019 року зросла на 9,5% і станом на 1 листопада становить 3,438 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України. "На 1 листопада 2019 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3438,0 млн грн, або 109,5% порівняно з 1 жовтня 2019 р.", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Зарплатні борги учителям і лікарям погасять до кінця року — Президент Зазначається, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада становила 2281,8 млн грн (115,8% порівняно з 1 жовтня 2019 р.).