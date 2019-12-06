Лише 13% держборгу належать міжнародним інвесторам - Маркарова

У власності іноземних інвесторів перебувають 13% облігацій внутрішньої державної позики України, і це не становить загрози її фінансовій системі.

Про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Багато це чи мало, ці 4 млрд доларів, які нам вдалося у 2019 році залучити (від іноземних інвесторів - ред.). У порівнянні з більшістю країн-аналогів, (лише - ред.) 13% нашого боргу - в руках міжнародних інвесторів. Враховуючи, що в основному борг сконцентрований у довгострокових паперах - на три, чотири та п’ять років, він не становить загрози внутрішній фінансовій системі України і є дуже скромною часткою у порівнянні з будь-якою країною”, - заявила Маркарова.

Вона представила інфографіку, згідно з якою частка нерезидентів у внутрішніх державних облігаціях Чеської Республіки становить 42%, Румунії - 20%, Угорщини - 19%, Туреччини - 12%. Також зазначається, що частка нерезидентів у внутрішніх державних позиках Російської Федерації становить 30%, Мексики - 56%, Перу - 51%, Південної Африки - 37%, Малайзії - 38%, Індонезії — 39%.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства фінансів, державний та гарантований державою борг України на 31 жовтня 2019 року становив 2 045,4 млрд грн, або 81,8 млрд дол. США. Частка внутрішнього боргу становить 40,6%, зовнішнього - 59,4%.